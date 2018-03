Diese Hüllen schützen Smartphones vor Wasser - Krusell Sealabox Case

Das Sealabox Case von Krusell ist eine universelle Smartphone-Hülle und in verschiedenen Größen erhältlich. Während der Rahmen aus Polycarbonat besteht, sind Front und Rückseite aus Silikon. So soll auch weiterhin die Bedienung des Smartphones möglich sein. In puncto Wasserschutz erreicht die Hülle die Klassifizierung IPX7 und ist damit bis zu 1 Meter für 30 Minuten wasserdicht. Nicht schlecht, denn das Krusell Case kostet je nach Größe zwischen 10 und 25 Euro.