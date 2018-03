Galerie: Die besten Musik-Smartphones - Platz 3: Samsung Galaxy S7

​Das Galaxy S7 ist nicht nur das beste Smartphone der Bestenliste, sondern steht seinem großen Bruder Galaxy S7 Edge auch musikalisch kaum in etwas nach. So bewegen sich der Klirrfaktor und auch der Rauschabstand auf dem absolut identischen High-End-Niveau. Lediglich die Ausgangsspannung an der Kopfhörerbuchse ist mit maximal 683 mV minimal geringer und somit muss sich das Galaxy S7 schlussendlich mit dem dritten Platz in diesem Vergleich begnügen.