Galerie: Die besten Musik-Smartphones - Platz 2: Samsung Galaxy S7 Edge

Mit seinem gebogenen Display macht das Galaxy S7 Edge bereits von Haus aus einiges her. Doch nicht nur diese Eyecatcher-Optik steht dem Samsung gut zu Gesicht, auch in puncto qualitativ hochwertiger Musikwiedergabe kann das Samsung-Phablet überzeugen, wie der niedrige Klirrfaktor von 0,019 Prozent und der hohe Rauschabstand von 110 dB zeigen. Darüber hinaus liegt die Ausgangsspannung an der Kopfhörerbuchse bei beeindruckenden 766 mV, dem zweithöchsten Wert hinter dem HTC 10. Damit lässt sich das Galaxy S7 Edge mit nahezu jedem Kopfhörer problemlos kombinieren.

Mit Adapt Sound bietet Samsung zudem seit vielen Generationen in seinen Topgeräten und mittlerweile auch bei einigen Mittelklassemodellen ein echtes Killerfeature zur Klangoptimierung an. Damit kann auch das Galaxy S7 Edge dienen.