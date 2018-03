Galerie: Die besten Musik-Smartphones - Platz 4: Alcatel Idol 4S

So liegt der Klirrfaktor bei niedrigen 0,019 Prozent und der Rauschabstand bei hohen 110 dB. Auch die Ausgangsspannung überzeugt mit guten 484 mV. Lob hat sich das Idol 4S zudem für die guten In-Ear-Kopfhörer und die starken Stereo-Lautsprecher verdient, die nach vorne und nach hinten abstrahlen und richtig laut spielen können. Die restlichen Funktionen des Phablets sind ebenfalls top, und so verwundert es nicht, dass sich das Alcatel Idol 4S auch in den Top Ten der Bestenliste tummelt.​