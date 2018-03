Huawei P8 Lite

Huawei ist für hochwertige Geräte zu einem fairen Preis bekannt, und so sichert sich bei den Preis-Leistungs-Königen das bereits etwas ältere P8 Lite den Thron. Im Web ist das Smartphone für rund 150 Euro zu haben, wofür der Käufer einiges geboten bekommt. So auch eine exzellente Haptik, denn Huawei spendiert dem P8 Lite feines Glas auf der Front, während das restliche Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff gefertigt ist, der eine feine Textur auf der Rückseite trägt. Zudem ist kaum ein Rand um das Display sichtbar.

Das allein reicht heute aber nicht mehr, und so können sich auch die inneren Werte des P8 Lite in dieser Preisklasse durchaus sehen lassen. Das 5 Zoll große Display bietet HD-Auflösung, der hauseigene Octa-Core-Prozessor sorgt zusammen mit 2 GB Arbeitsspeicher für eine gute Performance. Dazu bietet die Benutzeroberfläche EMUI viele sinnvolle Funktionen und einen modernen Look. Es gibt viele Personalisierungsmöglichkeiten und einen praktischen Telefonmanager mit Speicherverwaltung. Für den Nutzer stehen etwa 9 GB parat, die sich über eine Speicherkarte erweitern lassen.

Einzige Schwachstelle ist die Ausdauer, die mit lediglich 5:17 Stunden im Displaybetrieb kein Ruhmesblatt ist. Wer sich für das P8 Lite interessiert, sollte dies im Hinterkopf haben. Empfangsprobleme dürften dagegen kein Thema sein, denn hier liefert das Huawei eine Galavorstellung ab.