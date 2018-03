Mit dem X Screen von LG schafft es sogar ein topaktuelles Modell in das Preis-Ranking. Das X Screen ist mit der aktuellen Andoid-6.0.1-Version ausgerüstet und trotz seines 4,9 Zoll großen HDDisplays mit nur 120 Gramm ein echtes Leichtgewicht. Als Besonderheit kann das X Screen mit einem kleinen Zusatzdisplay oberhalb des Hauptbildschirms aufwarten. Hier kann sich der Nutzer auch im Standby-Betrieb Zusatzinformationen anzeigen lassen, Apps aufrufen oder etwa den Musikplayer steuern.

Zum Preis von lediglich 160 Euro darf man freilich keine High-End-Funktionen erwarten. Das X Screen basiert denn auch auf einer älteren Einsteigerplattform mit Quad-Core-CPU aus dem Hause Qualcomm, die aber für sämtliche Alltagsfunktionen ausreicht. Der 9,5 Gigabyte große Nutzerspeicher lässt sich zudem einfach per Micro-SD-Karte erweitern. LTE kann man mit dem Sparphone nutzen, auch schießt die 13-Megapixel- Kamera bei guten Lichtverhältnissen gute Bilder. Die Benutzeroberfläche präsentiert sich modern und aufgeräumt, bietet aber dennoch viele Möglichkeiten für den Nutzer, dem Handy seinen persönlichen Look zu verpassen.

Bei den Laborwerten bietet das LG gehobene Kost an. So bleibt das X Screen gute 7:34 Stunden im Displaybetrieb im Einsatz und angesichts der tadellosen Empfangswerte dürfte es in der Praxis kaum Probleme geben. Als Schwachpunkt bleibt der einfache Prozessor – wer damit klar kommt, der bekommt mit dem LG X Screen ein innovatives Smartphone.