Das erste Modell von LG in diesem Ranking hört auf den Namen Class und kostet in diversen Webshops um die 160 Euro. Der Gegenwert kann sich sehen und auch fühlen lassen, denn das Class steckt in einem schicken Metallgehäuse und erfreut so alle Haptikfreunde. Auch die restlichen Zutaten versprechen ein Smartphone-Schmankerl: So kommt ein leuchtstarkes HD-Display mit einer Diagonalen von stattlichen 5 Zoll zum Einsatz. LTE und HSPA+ sind ebenso dabei wie ein UKW-Radio und eine Quad-Core-Plattform von Qualcomm.

Die Benutzeroberfläche des Class gefällt mit vielen Individualisierungsmöglichkeiten und einem einfachen Modus, der Neulingen den Einstieg erleichtert. Bei den Messwerten gibt es nicht viel zu kritisieren: Der UMTS- und LTE-Empfang ist spitze, die Ausdauer im Displaybetrieb mit sieben Stunden gut, aber nicht überragend.