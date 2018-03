Smartphone-Zubehör für iPhone, Galaxy & Co. - Kemo Fahrrad Laderegler USB

Das Smartphone beim Radeln über den Dynamo laden, das wär doch was! Mit dem Kemo Fahrrad Laderegler USB kein Problem. Der wird am einen Ende an den Dynamo angeschlossen, am anderen an die Ladebuchse des Handys. Das gezeigte Modell arbeitet mit 6V-Fahrraddynamos (Nabendynamo, Felgendynamo) zusammen. Bei Conrad oder Amazon für rund 35 Euro.