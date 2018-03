Smartphone-Zubehör für iPhone, Galaxy & Co. - Logitech Bluetooth Multi-Device Keyboard K480

Nervt die Tipperei auf dem Touchscreen? Egal ob am Tablet oder Smartphone: In das Bluetooth Multi-Device-Keyboard K480 von Logitech lässt sich beides klemmen und per mechanischer Tastatur beackern. Über ein kleines Drehrad kann man das gewünschte Gerät samt Voreinstellungen auswählen, mit iOS- und Android-Geräten kommt die Tastatur problemlos zurecht.