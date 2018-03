Smartphone-Zubehör für iPhone, Galaxy & Co. - Livescribe 3 für Android

Den Livescribe 3 gibt's schon länger, doch bislang arbeitete der etwas andere Kugelschreiber nur mit iOS zusammen. Jetzt gibt es endlich eine passende Android-App. Der Clou am Livescribe 3: Der Smartpen digitalisiert handgeschriebene Notizen. Wer also noch gern per Hand schreibt, kann sich damit das spätere Abtippen sparen.