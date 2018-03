Smartphone-Zubehör für iPhone, Galaxy & Co. - XD Design Solarbaum Ladestation

Sie haben in ihrem hellen Wintergarten noch ein bisschen Platz? Oder noch ganz viel, weil Sie einfach keinen grünen Daumen haben? Dann könnte dieses Pflänzchen das richtige sein. Das muss nicht gegossen werden, verliert keine Blätter und lädt Ihr Smartphone. So funktioniert's: Die Solar-Panel-Blätter laden einen etwas knapp bemessenen 1300 mAh großen Lithium-Akku am Fuß des Baums, der wiederum Saft an Smartphones abgeben kann. Der Solarbaum kostet rund 85 Euro.