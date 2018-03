Smartphone-Zubehör für iPhone, Galaxy & Co. - Netatmo Welcome

Netatmo Welcome ist eine Kamera mit Gesichtserkennung für Zuhause. Sie meldet erkannte Personen mit Namen, aber auch unbekannte Gesichter an das Smartphone des Welcome-Besitzers. Passende Apps für iOS und Android stehen gratis zur Verfügung, die Kamera ist per WLAN mit dem Internet verbunden. Sie filmt in Full-HD-Auflösung und in einem 130 Grad großen Aufnahmewinkel.