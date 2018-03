Musik- und Video-Zubehör für Smartphones - Bose QuietControl 30

Für alle, die im Flugzeug absolute Ruhe suchen, auf öffentlichen Wegen aber achtsam bleiben wollen, haben die Erfinder des Noise Cancelling etwas Neues parat: Die Geräuschunterdrückung der QC 30 lässt sich in drei Stufen regulieren: gering beim Joggen in der City, gemäßigt zum Telefonieren und völlige Stille im Flugzeug. Für beste Ergebnisse bei der Analyse und Filterung der Umgebungsgeräusche hat Bose in beide InEars je drei Mikrofone integriert.

Die Lautstärke ist unabhängig vom Grad der Lärmreduzierung; der eigens auf die QC 30 abgestimmte Equalizer verspricht hohe Klangqualität. Bei den neuen Modellen will Bose außerdem die Genauigkeit der Sprachsynthesesysteme verbessert haben. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit zehn Stunden an.

Ab September für 299 Euro (UVP). www.bose.com