Musik- und Video-Zubehör für Smartphones - Logi Base

Die Aluminium-Station im Apple-Design bietet sowohl dem iPad Pro in Standardgröße als auch dem großen in 12,9 Zoll festen Stand - und Strom. Über den magnetischen Smart-Connector finden beide schnell die richtige Position und können auch mit einer Hand durch leichtes Kippen ohne Kraftaufwand wieder abgenommen werden. In Verbindung mit der Logi Base und IPTV über eine AVM Fritzbox wird das iPad zum Zweitfernseher an jedem beliebigen Ort im Haus.

Apps wie Duet Display, die das iPad kabelgebunden in einen zweiten Bildschirm für den Mac oder Windows-PC verwandeln, profitieren von der Stromversorgung über den Smart Connector.

Vertrieb über Logitech und Apple, 99 Euro. www.logitech.com