Musik- und Video-Zubehör für Smartphones - Archos Music Beany

Das Musik Beany begeisterte im Test jeden, der es aufzog - da spielte es keine Rolle, dass die richtig kalten Tage erst noch kommen werden. Das einfach gestrickte Headset verbindet sich über einen Bluetooth-Empfänger in der Mütze mit dem Smartphone und versorgt über ein Kabel im Innern der Mütze beide Ohrmuscheln. Unangenehm auf oder in den Ohren wird dieses Headset nie und schließt auch nicht zu dicht ab, was der Wahrnehmung im Straßenverkehr zuträglich ist.

Im Label sitzen drei Tasten für die Playersteuerung und Rufannahme. Als echtes Headset besitzt das Beany auch ein Mikro zum Telefonieren. Einfach zu tragen, einfach zu waschen: Hierfür lassen sich alle elektronischen Teile aus der Mütze entfernen. Der Akku hält etwa sechs Stunden.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 29 Euro. www.archos.com