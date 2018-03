Musik- und Video-Zubehör für Smartphones - AVM Live TV

Die unverschlüsselten Programme von Vodafone TV und Telekom Entertain können zu Hause auch ohne App auf das Smartphone oder Tablet gestreamt werden. Voraussetzung sind neben dem IP-TV-Abo via DSL eine Fritzbox mit Fritz OS 6.5 oder höher und ein Player wie der VLC Media Player auf dem Mobilgerät, das außerdem Multicasts unterstützen muss.

Über die Empfangsqualität entscheidet schließlich die Tarif- und geräteabhängige Wi-Fi-Geschwindigkeit. In den WLAN-Einstellungen der Fritzbox sollte in den Funkkanaleinstellungen die Live-TV-Optimierung aktiviert werden. Der Button „Live TV“ öffnet dann eine Übersicht der verfügbaren Sender, die man auch als Direktlink in den Favoriten speichern kann: download.avm.de/tv/tv