Top 10: Smartphones mit der besten Ausdauer - Platz 9: Xiaomi Mi 5

Das Xiaomi Mi 5 ist offiziell in Deutschland nicht erhältlich. Wer das Smartphone importieren will, muss auf einen umfangreichen Support verzichten, ein zusätzliches Netzteil für Deutschland kaufen und möglicherweise weitere Einschränkungen in Kauf nehmen. Dafür bekommt man ein kompaktes Dual-SIM-Smartphone mit einem hochwertigen Gehäuse und einem leistungsstarken Prozessor.

Akkukapazität: 3000 mAh

typische Ausdauer: 8:27 Stunden

Gesamtwertung: gut (399 von 500 Punkten)

Akku wechselbar: nein

Preis: ab 271 Euro​​