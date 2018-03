Top 10: Smartphones mit der besten Ausdauer - Platz 3: Huawei Nova

Das Nova von Huawei ist eines der ganz wenigen hochwertigen Smartphones, das auch bei der Ausdauer voll überzeugt und sich so den dritten Platz in diesem Ranking sichern konnte. Lediglich das Samsung Galaxy S7, das in der Laufzeitwertung auf Platz sechs landet, spielt in der gleichen Liga. Für aktuell etwa 340 Euro bekommt der Käufer ein top ausgestattetes Telefon mit allerlei Goodies wie einem edlen Metallgehäuse, einem hellen und feinen Full-HD-Display mit einer Diagonalen von 5 Zoll, die gute Qualcomm-Snapdragon-625-Plattform und eine gelungene Benutzeroberfläche, die sich einfach bedienen, aber dennoch vom Nutzer umfangreich anpassen lässt.

Akkukapazität: 3020 mAh

typische Ausdauer: 9:37 Stunden

Gesamtwertung: sehr gut (439 von 500 Punkten)

Akku wechselbar: nein

Preis: ab 321 Euro​