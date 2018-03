Top 10: Smartphones mit der besten Ausdauer - Platz 4: BQ Aquaris U Plus

Das Aquaris U Plus besitzt die üblichen BQ-Tugenden und setzt auf hochwertige, aber preiswerte Komponenten. Wie in dieser Preisklasse üblich kommt ein 5 Zoll großes Display mit HD-Auflösung zum Einsatz, als Antrieb dient Qualcomms aktuelle Einsteiger-Plattform Snapdragon 430. In puncto Kamera erhält der Nutzer einen hochwertigen Samsung-Sensor mit einer Auflösung von 16 Megapixeln und das Gehäuse besteht größtenteils aus feinem Metall. Sehr lobenswert ist auch der 3080-mAh-Akku, der das Aquaris U Plus bis zu 9:06 Stunden bei Laune hält, aber keine Schnellladefunktion besitzt und sich wie heute leider üblich nicht wechseln lässt.

Akkukapazität: 3080 mAh

typische Ausdauer: 9:06 Stunden

Gesamtwertung: gut (419 von 500 Punkten) - Test in connect 2/17

Akku wechselbar: nein

Preis: ab 189 Euro​