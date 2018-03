Aktuelle Smartwatches im Überblick - Nixon The Mission

Als Smartwatch für Extremsportarten preist Nixon​ seine The Mission Smartwatch mit Android Wear. Sie ist nach Militärstandards gegen Staub und Stöße geschützt und hält Tauchgänge in bis zu 100 Meter Wassertiefe aus. Ein integriertes GPS-Modul zeichnet zurückgelegte Strecken auf und das eingebaute Mikrofon soll dafür sorgen, dass das Smartphone in der Tasche bleiben kann.​