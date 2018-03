Aktuelle Smartwatches im Überblick - Casio WSD-F20

Die WSD-F20 (rund 500 Euro) mit Android Wear 2.0 positioniert Casio als „Outdoor-Smartwatch“. Dazu steckt sie nicht nur in einem robusten und kratzfesten sowie wasserdichten Gehäuse (bis 50 Meter), sondern bringt auch einen GPS-Sensor mit und kann den aktuellen Standort in einer Landkarte anzeigen. Clou ist das zweischichtige Display: Im Sperrmodus zeigt die Casio die Uhrzeit einfarbig an. Eingeschaltet wechselt sie dann auf ein Farb-LCD-Display.