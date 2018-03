Aktuelle Smartwatches im Überblick - Fossil Q Explorist

Die Fossil Q Explorist ist mit Android Wear 2.0 und einem AMOLED-Display mit 454 x 454 Pixeln ausgestattet. Aufgeladen wird sie per Induktion. GPS und Pulsmesser gibt es nicht, aber immerhin ist die Fossil nach IP67 staub- und wasserdicht. Gemessen daran fällt der Preis mit rund 300 Euro knackig aus. Interessant ist, wie Fossil das Smartwatch-Geschäft angeht - nämlich in etwa so, wie VW Autos baut. Die Fossil Q Explorist​ weist nämlich so ziemlich exakt die selben technischen Daten auf wie die …