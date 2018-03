Freunde über Snapcode hinzufügen

Am zuverlässigsten ist das Hinzufügen anhand des Snapcodes. Dieses Muster schwarzer Punkte auf gelbem Hintergrund wird für jeden Nutzer generiert und ist so etwas wie ein Fingerabdruck. Sie können ihn zum Beispiel bei Ihrem Freund abfotografieren oder sich ein Bildschirmfoto schicken lassen. Wichtig ist nur, dass Sie das entsprechende Bild im Fotoalbum ihres Handys speichern. Dort wählen Sie es aus, nachdem Sie in Snapchat auf "Über Snapcode adden" gedrückt haben. Tipp: Ist Ihr Snapcode in die falschen Hände geraten, können Sie ihn auf snapchat.com​ ändern.