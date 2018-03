Eine nette Art des Addens ist "In der Nähe". Dazu müssen sich Ihr Smartphone und das Ihres Freundes am selben Ort befinden. Beide aktivieren in Snapchat die Funktion "In der Nähe". Wenn alles klappt erscheint der jeweils andere Freund in der Übersicht und lässt sich dann leicht hinzufügen.