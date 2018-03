In der Voreinstellung bringt Snapchat bereits eine Story mit, die "Meine Story" heißt. Um dort einen Snap zu veröffentlichen drücken Sie einfach bei der in Snapchat integrierten Kamera auf den Auslöseknopf. Kurz drücken führt zu einem Foto, lange gedrückt halten und Sie nehmen ein bis zu 10 Sekunden langes Video auf. Ist der Snap fertig, dann tippen Sie am unteren Rand auf das Quadrat mit dem Pluszeichen, das mit "Story" beschriftet ist. Nach einem kurzen Hinweis von Snapchat landet der Snap in "Meine Geschichte". Dort können Ihre Freunde ihn sehen.