Um in Memories eine Story anzulegen tippen Sie einen Ihrer Snaps an. Dann wischen Sie von unten nach oben über den Snap und gehen anschließend auf das Symbol rechts oben. Dadurch öffnet sich ein Menü, in dem Sie "Mit diesem Snap eine Story erstellen" auswählen. Snapchat bringt Sie dann direkt wieder zu den Erinnerungen zurück, wo Sie weitere Snaps in die Story aufnehmen können. Haben Sie mindestens zwei Snaps ausgewählt, erscheint ein "Story erstellen"-Knopf, mit dem Sie den Vorgang abschließen. Snapchat zeigt die neue Story nun an. Auch hier sind die Einträge im Menü rechts oben wieder wichtig. Hier lässt sich die Story zum Beispiel umbenennen und mit Snapchat-Freunden teilen.