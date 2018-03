Neben dem eigenen Bitmoji ist es in Snapchat neuerdings möglich, seinen eigenen Sticker zu erstellen. Mit der im Kameramodus oben rechts angezeigten Schere können Sie einzelne Fototeile per Fingerwisch ausschneiden. Gespeichert werden diese als Sticker und können beliebig in weiteren Snaps eingesetzt werden.

Gesammelt werden die persönlichen Snapchat-Sticker in dem Ordner, der mit einer Schere gekennzeichnet ist. Zum Löschen verschieben Sie den jeweiligen Sticker in den oben rechts angezeigten Papierkorb.