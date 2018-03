Über Ihre „Einstellungen“ und „Memorys“ in Snapchat haben Sie außerdem die Möglichkeit, Snaps automatisch in Ihren Memorys zu speichern. Dafür wischen Sie im Kameramodus nach unten und tippen oben auf das Rädchen, um in den Einstellungen die Option „Memorys“ anzuwählen und somit diesen Speicherort dauerhaft für all Ihre Snaps zu aktivieren.