So geht's: Videos aufnehmen mit Snapchat - Video zoomen

Wie bei Kamera-Apps üblich können Sie auch bei Snapchat digital zoomen, also einen Bildausschnitt näher heranholen. Dazu spreizen Sie einfach zwei Finger auf dem Display. Auch während die Aufzeichnung des Videos läuft, ist das noch möglich. Zugegeben: ein paar akrobatische Fähigkeiten in den Fingerspitzen helfen bei dieser Übung enorm.



Zwischen den beiden Kameras Ihres Handys können Sie mit dem Knopf oben rechts wechseln. So lassen sich mal die Freunde und Umgebung, ein andermal das eigene Gesicht aufnehmen. Der Wechsel gelingt sogar während laufender Aufnahmen. Noch schneller klappt er, wenn Sie das Display einfach doppelt antippen. Dann müssen Sie den Knopf nicht erst anvisieren.