Spotlight erscheint mit einem Suchfeld am oberen Rand, welches Sie nicht nur über die Tastatur, sondern auch per Spracheingabe befüllen können. Dazu müssen Sie lediglich das Mikrofon-Symbol oben rechts antippen.

Unterhalb des Suchfeldes zeigt Siri wichtige Kontakte und Apps an. Die Auswahl ist mehr als eine reine Zusammenstellung der zuletzt verwendeten Elemente. Tatsächlich orientiert sich Siri dabei an Ihrem Nutzungsverhalten. Wenn Sie zum Beispiel immer wieder abends die Uhr-App öffnen, um den Wecker für den nächsten Tag zu stellen, dann wird die App irgendwann automatisch gegen Abend in der Liste von Siri-Vorschlägen erscheinen.

Tippen Sie einen Kontakt an, dann können Sie diesen aus Spotlight heraus anrufen oder ihm eine Nachricht (iMessage) schreiben.

In den Abschnitten darunter finden Sie wichtige Links zu Suchergebnissen und aktuelle Nachrichten. Interessant sind dabei vor allem die Suchergebnisse, denn …