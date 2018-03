Standboxen - die besten Lautsprecher unter 3.000 Euro - Platz 5: Audes Maestro 156

Die in Estland gebaute Audes kokettiert mit einem einfachen Konzept, als quasi Männerbox: Groß, Breit, Stark scheint hier die Devise bei der Entwicklung gelautet zu haben. Reichlich Bass verlangt nach Volumen und Membranfläche. Also sorgen die Esten in ihrer Maestro 156, dass beides reichlich vorhanden ist.