Swype: Das sind die Alternativen - Gboard

„Da gibt’s doch was von Google“ - genau, und diese Tastatur heißt Gboard. Wie Swype erlaubt sie „Wischen statt Tippen“ und beschleunigt dadurch die Texterfassung. Außerdem hat Google die hauseigene Websuche in die Tastatur integriert, so dass Sie rasch etwas nachschlagen und Treffer teilen können. Obendrein lassen sich Chats dank GIF- und Emoji-Suchfunktionen rasch entsprechend dekorieren. Gboard ist kostenlos für Android und iOS verfügbar: Android​, iOS​