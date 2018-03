Huawei Mediapad T2 Pro

Das 10-Zoll-Tablet von Huawei steckt in einem Gehäuse aus Polycarbonat, das gut in der Hand liegt. Das Display des Huawei MediaPad T2 10.0 Pro kann automatisch Helligkeit und Kontraste angleichen, so dass es auch im Sonnenlicht gut abzulesen ist. Spezielle Features, die eventuell durch den Namenszusatz Pro suggeriert werden, sollte man allerdings nicht erwarten. Dafür überzeugt der Akku mit einer hohen Ausdauer.

Testwertung: 371 Punkte