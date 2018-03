Die besten Android-Tabs - Platz 7: Samsung Galaxy Note 10.1 (2012)

Das Tablet aus dem Jahr 2012 führte einst die Bestenliste an, hat massig Ausdauer, kann per "S-Pen" gesteuert werden und per Dual-Screen-Funktion lassen sich zwei Apps nebeneinader darstellen. Nur der schwache Kontrast beim Display trüben das ansonsten gute Bild.

Testwertung: 411 Punkte (von 500)