Die 10 besten Navi-Apps - Platz 8: iGo Primo (iOS)

Neuerdings mit kostenlosen Staumeldungen - iGo bietet viel Navigation fürs Geld. Kostenlos gibt's auch andere Stimmen und eine Kartenansicht mit topografischen

Effekten. In der Primo-App lässt sich einiges einstellen - dabei geht es grafisch jedoch durchaus auch mal kleinteilig zu. Auch unterwegs setzt sich die App gut in Szene: Die Routenberechnung klappt schön schnell, auf Wunsch zeigt die App auch mehrere Routen zur Wahl. Größter Hemmschuh ist die nicht sonderlich angenehme Sprachausgabe der künstlichen Stimme - in diesem Punkt liegt die Konkurrenz deutlich vorne.