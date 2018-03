Die 10 besten Navi-Apps - Platz 9: Route 66 Navigate (Android und iOS)

Die App bietet einige innovative Funktionen. Route 66 ist eine Hybrid-Navigation, will heißen: Alle Karten stehen direkt auf dem Gerät via Internet zur Verfügung, können aber auch am Stück im heimischen WLAN geladen werden, damit man unterwegs nicht mehr online gehen muss. Außerdem gibt es eine Art Virtual-Reality-Modus, in dem Route 66 die Route in das echte Kamerabild des Smartphones einblendet. Die Routen selbst gaben im Test kaum Anlass zu Kritik. Die Kartendarstellung ist jedoch etwas karg geraten, und die Sprachausgabe verwirrte in der Praxis so manches Mal.