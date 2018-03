Platz 1: Essential Phone

Mit einer Screen-to-Body-Ratio​ von 84,86 Prozent belegt das Essential Phone den ersten Platz. Das nahezu randlose 5,71-Zoll-Display nimmt fast die gesamte Front des Smartphones ein. Wo andere Hersteller an der Oberseite des Displays einen Streifen für die Sensoren und Selfie-Kamera frei lassen, fügt sich die Frontkamera beim Essential Phone ganz einfach in das Display ein. Momentan ist das Smartphone nur in den USA und Kanada verfügbar. Ein Europa-Release ist jedoch bereits in Arbeit​.