Im Test: Tablets von 7 Zoll bis 8 Zoll - Platz 6: Lenovo Yoga 2

Das beste Windows-Tablet in der Größenklasse bis 8 Zoll bietet rund 9:50 Stunden Ausdauer, ein sehr blickwinkelstabiles Display mit 1200 x 1920 Pixeln. In Sachen Ausstattung gibt es bessere Modelle. So fehlt etwa ein HDMI-Ausgang.

Testwertung: gut (375 Punkte)