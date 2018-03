Die zehn besten Ultrabooks im Test - Platz 3: Toshiba Portege Z930-105

So was von federleicht: Mit nur 1,1 kg ist das Portege Z930-105 ultramobil und die Systemleistung kann sich dennoch sehen lassen, immerhin liegt das superdünne Notebook zusammen mit dem Fujitsu U772 auf Rang drei. Das liegt unter anderem an der gleichen CPU: Core i5-3427U aus Intels vPro-Serie. Aktuell müssen Sie für das Portege Z930-105 nur noch rund 1000 Euro bezahlen. Die UVP lag im Dezember noch bei 1500 Euro.

Testwertung: gut (407 von 500 Punkten)

Preis: ca. 1000 Euro