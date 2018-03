Die zehn besten Ultrabooks im Test - Platz 3: Fujitsu Lifebook U772

Mobile Business Class: Das macht beim Lifebook U772 den Unterschied. Dafür sorgen nicht zuletzt der Fingerabdruckscanner, die Verschlüsselung Trusted Platform Module (TPM) und der Dock-Anschluss. Was die Mobilität angeht, so sind 1,4 kg Gewicht für eine 14-Zöller ein sehr guter Wert. Der Akku macht auch an einem langen Arbeitstag ebenfalls nicht schlapp: Sechseinhalb Stunden hielt er im Test durch.

Testwertung: gut (407 von 500 Punkten)

Preis: ca. 1070 Euro