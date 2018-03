Die zehn besten Ultrabooks im Test - Platz 8: HP Envy 14 Spectre

Schön und gleichzeitig ergonomisch, ein Spagat der - außer bei Apple - nur selten gelingt. HP hat die Meisterleistung beim Envy 14 Spectre vollbracht. Das hochauflösende Display macht zudem mächtig was her, eine weitere Besonderheit ist der NFC-Chip. Handhabung und Leistung sind o.k., Ausstattung und Leistung nur "Befriedigend". Das schicke Outfit macht vieles Wett.

Testwertung: gut (392 von 500 Punkten)