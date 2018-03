Die zehn besten Ultrabooks im Test - Platz 8: HP Envy 6-1000sg

Gut bestückt und dennoch besonders günstig: Unser Preisschlager bringt alles mit, was ein Ultrabook im täglichen Einsatz braucht: von der Schnittstellen-Ausstattung mit HDMI und ein Mal USB-2.0 und zwei Mal USB-3.0 über Gigabit-LAN, WLAN und SD-Steckplatz bis zu Bluetooth 4.0 und Grafikkarte mit 2 Gigabyte Videospeicher. Was fehlt, ist eine SSD-Festplatte: So ist das Envy 6-1000sg aber bestens als schmucker Desktop-Ersatz einsetzbar.

Testwertung: gut (392 von 500 Punkten)

Preis: ca. 650 Euro bei Amazon