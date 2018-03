Die zehn besten Ultrabooks im Test - Platz 2: Sony Vaio Duo 11 - SVD1121P2EB

Ultraflexibel: Ob als Tablet oder als Ultrabook - das Vaio Duo 11 ist ein ultramobiler Begleiter, der sich auch in Sachen Leistung von der starken Seite zeigt. Das Display stellt mit seinen Helligkeitswerten (480 cd/m²) so manchen Konkurrenten in den Schatten. Die Ausstattung ist ebenfalls überdurchschnittlich, die Bedienung top - das Vaio Duo 11 ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert.

Testwertung: gut (412 von 500 Punkten)

Preis: ca. 970 Euro