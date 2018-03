Zoomen Sie so weit in die Karte hinein, dass Sie markante Wegpunkte Ihrer geplanten Tour sehen, also etwa Hütten oder Gipfel. Tippen Sie auf den Ausgangspunkt Ihrer Tour und anschließend auf die folgenden Ziele, die Sie während der Bergwanderung oder Radtour erreichen wollen. Je nachdem, welche Aktivität Sie ausgesucht haben, legt der Tourenplaner die Route anhand vorhandener Wege und Pfade fest. Die Route wird auf der Karte, gekennzeichnet mit einer blauen Linie, angezeigt. Sie können die Route noch ändern, indem Sie mit gedrückter Maustaste die Wegpunkte an die gewünschte Position verschieben.