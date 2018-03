Mit dem Navigationsgerät TomTom GO sind Sie noch smarter und schneller am Ziel. Es kommt mit einem 5 Zoll (GO 520, GO 5200) bzw. 6 Zoll (GO 620, GO6200) Touchscreen-Display und bietet dem Nutzer alle Lebenslang-Dienste von TomTom inklusive. Neben kostenlosen Kartenupdates (Welt) gehören dazu auf Wunsch auch Warnungen vor Radarkameras sowie der Dienst TomTom Traffic, der Verkehrsinformationen in Echtzeit anzeigt. Alle Software- und Kartenupdates lassen sich dank Wi-Fi-Konnektivität komplett ohne Computer laden.

Zusätzlich zur Freisprechfunktion kann Ihr TomTom GO Smartphone-Benachrichtigungen (z.B. SMS, Whatsapp, Facebook Messenger, uvm.) vorlesen. Ebenso ist die Steuerung der Smartphone-Sprachassistenten Siri und Google Now möglich. Um Live-Dienste wie Traffic abrufen zu können, verfügen die Modelle GO 5200 und 6200 über eine integrierte SIM-Karte. Die Modelle GO 520 und 620 lassen sich dafür einfach mit dem Smartphone verbinden.