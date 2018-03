Auf dem Snowboard oder Mountainbike – mit der brandneuen Tyson Action Cam von Networx können Sie nun Ihre Abenteuer festhalten. Mit einer Fotoauflösung von 12 Megapixeln machen Sie Aufnahmen, die groß genug sind, um Ihre Fotos in Postergröße auszudrucken. Mit der Videoauflösung von 1080p bei 25 Bildern pro Sekunde halten Sie jedes Detail fest, und das integrierte Weitwinkelobjektiv nimmt einen deutlich größeren Bereich auf, als es normale Objektive können.

Durch das vielfältige, im Lieferumfang enthaltene Zubehör, lässt sich die Action Cam für viele Outdooraktivitäten nutzen. So ist zum Beispiel mit der Helmhalterung sichergestellt, dass die Kamera auch in turbulenten Situationen fest am Helm bleibt. Das ebenfalls enthaltene wasserfeste Gehäuse sorgt dafür, dass jeder Besitzer der Networx Action Cam auch Fotos und Videos problemlos unter Wasser machen kann.

Preis: 49,99 Euro.