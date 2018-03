Mit der Serie „Connect“ von MEDISANA behalten Nutzer ihre Gesundheits- und Vitaldaten immer im Blick: Alle erfassten Daten können via Bluetooth® Smart (4.0) an die VitaDock+ App des iOS oder des Android-Geräts übertragen werden. Ob es um Bewegungsaktivität, Blutdruckwerte oder das Körpergewicht geht: VitaDock+ bietet je nach verwendetem Gerät viele Features, wie zum Beispiel das tägliche Aktivitätsdiagramm oder eine 14-Tage-Blutdruckübersicht. Die ermittelten Vitalwerte können außerdem mit VitaDock Online, einem ebenfalls von MEDISANA entwickelten, kostenlosen Online-Portal, unabhängig vom Gerät gespeichert und in Form von Statistiken und Tabellen komfortabel ausgelesen, exportiert und mit weiteren Smartphones oder Tablets synchronisiert werden.

Die Palette der Bluetooth-fähigen MEDISANA-Produkte der „Connect“-Serie ist breit gefächert. Zu ihr gehört die Körperanalysewaage BS 440 Connect, die Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskel- und Knochenmasse misst. Sie ermittelt den Body-Mass-Index, besitzt eine integrierte Kalorienbedarfsanalyse und kann automatisch bis zu acht verschiedene Nutzer auf der Waage erkennen. Ebenso befindet sich in der „Connect“-Serie das MEDISANA-Blutdruckmessgerät BU 550 Connect, das durch die innovative Inflating- Messtechnologie schnellere Messergebnisse als herkömmliche Blutdruckmessgeräte liefert. Das zertifizierte Medizinprodukt verfügt außerdem über 2 x 500 Speicherplätze.