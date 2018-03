Das Xperia XCompact steht seinem größeren Bruder in nichts nach. Die 23 Megapixel-Kamera mit der Dreifach-Sensor-Technologie macht auch das neue Kompakt-Smartphone von Sony zu einem verlässlichen Partner für einzigartige Momentaufnahmen. Reaktionsschnell können mit dem Xperia XCompact die kürzesten Augenblicke des Lebens in gestochen scharfen Bildern festgehalten werden – in unter einer Sekunde vom Standby zum fertigen Foto. Durch das kompakte Design mit 4,6‘‘ (11,7 cm) HD-Display und die stark verlängerte Lebensdauer des Akkus ist das Xperia XCompact der perfekte Begleiter für den Alltag.