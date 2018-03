Das smarte Bike-System COBI steht für Connected Biking und revolutioniert das Radfahren: es ergänzt Fahrräder und moderne E-Bikes mit intelligenten Assistenzfunktionen für mehr Sicherheit, mehr Komfort und mehr Spaß auf Radwegen aller Art. Musik hören, den Wetterbericht abrufen, Echtzeitdaten wie Geschwindigkeit und zurückgelegte Kilometer anzeigen oder unterwegs telefonieren? Kein Problem – COBI macht jede Fahrt zum Erlebnis. Und dank des integrierten Daumen-Controllers sowie des Audio-Feedbacks braucht man weder die Hände vom Lenker noch die Augen von der Straße zu nehmen. Verfügbar für iOS und Android passt das System auf fast alle Fahrräder und ist mit nahezu jedem Smartphone (4 bis 6 Zoll) kompatibel.

Für die beste Unterhaltung auf dem Fahrrad können auch Anrufe und Musik intuitiv bedient und abgerufen werden. COBI kann jede Smartphone-Musikquelle nutzen und steuern. Der Radfahrer entscheidet, was er während der Fahrt hören will: von seinen eigenen Songs und Hörbüchern über Spotify bis hin zu Podcasts. Via Bluetooth lassen sich Komponenten wie z.B. Headsets für den Musikgenuss und Telefonate, aber auch Herzfrequenz- und Trittfrequenzsensoren problemlos verbinden.