Perfekter Sound in kleinem Gehäuse: Der In-Ear-Kopfhörer von Soundspezialist Sennheiser ist zwar das kleine Mitglied der MOMENTUM-Familie, bietet aber den gleichen klaren, brillanten und kraftvollen Klang wie seine Verwandten. In allen akustischen Bauteilen wurde dazu hochgradiger Edelstahl verwendet. Ein Unterschied, den man nicht sehen, sondern hören kann. Mit seinem ergonomischen Neigungswinkel von 15 Grad passt er sich dem Ohr perfekt an.

Vier Ear-Sleeves für diverse Ohrengrößen liegen bei. Über das integrierte Mikrofon wird der Kopfhörer im Handumdrehen zur Freisprecheinrichtung. Zur Ausstattung gehört außerdem ein formstabiles HARDSHELL-Case, eine intuitive Fernbedienung zur Steuerung von Musik und Anrufen, ein elliptisches Kabel für weniger Kabelgewirr und Geräuschreduktion sowie ein goldbeschichteter Klinkenstecker. Der Hörer ist in zwei Ausführungen für Apple iOS oder Galaxy™-Geräte sowie in den Farbvarianten Black Red und Black Chrome erhältlich. Preis: 99 Euro